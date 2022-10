Nomenclature budgétaire : Macky Sall introduit quatre gros changements

Le Président Macky Sall a pris un nouveau décret portant nomenclature budgétaire de l’État. Il comporte, notamment, quatre gris changements, selon Libération qui donne l’information.



Le journal rapporte que la nouvelle nomenclature impose la spécification des recettes tirées des activités extractives, notamment l’exploitation des hydrocarbures.



Pour faciliter l’analyse des opérations budgétaires, les comptes du budget de l’État seront désormais classifiés.



La nouvelle nomenclature budgétaire met en cohérence et articule, d’une part, les comptes du Plan comptable de l’État (PCE) et, de l’autre, les classifications économiques des recettes et des dépenses.



Autre changement : l’identification de l’entité responsable de la gestion des crédits du programme ou de la dotation dans les composantes de la classification administrative.