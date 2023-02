Nominations du Conseil des ministres : Le Commerce intérieur a un nouveau patron

Cheikh Ahmadou Bamba Ndaw, Commissaire aux Enquêtes économiques principal, précédemment Chef du Service régional du Commerce de Thiès, est nommé Directeur du Commerce intérieur au ministère du Commerce, de la Consommation et des Petites et moyennes entreprises. Il remplace à ce poste Oumar Diallo.





Birame Mbagnick Diagne, Conseiller des Affaires étrangères principal, précédemment Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en République du Mali, est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh EL Ghazouank, Président de la République islamique de Mauritanie, avec résidence à Nouakchott, en remplacement de Monsieur Moustapha Ndour, appelé à d'autres fonctions .





Jean Antoine Diouf, Conseiller des Affaires étrangères principal, précédemment Ambassadeur, Directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Sa Majesté Naruhito, Empereur du Japon, avec résidence à Tokyo, en remplacement de Monsieur Gorgui Ciss, appelé à d'autres fonctions.





Malick Ndao, Conseiller des Affaires étrangères, précédemment Ministre-Conseiller à l'ambassade du Sénégal en République fédérale démocratique d'Éthiopie, est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence Monsieur João Manuel Goncalves Lorenço, Président de la République d'Angola, avec résidence à Luanda.





Abdou Karim Sall, Ingénieur en télécommunications, est nommé Directeur général de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes, en remplacement de Monsieur Abdoul Ly, appelé à d’autres fonctions.





Kalidou Ba, Docteur en médecine, est nommé Directeur général du Fonds de solidarité nationale au ministère du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l’Équité sociale et territoriale, en remplacement de Monsieur Mamadou Ndao, appelé à d’autres fonctions.





Jean Koné, Inspecteur des impôts et des domaines principal, précédemment Conseiller technique du ministre des Finances et du Budget, est nommé Directeur du Renseignement et des Stratégies fiscales à la Direction générale des Impôts et des Domaines, en remplacement de Monsieur Mouhamed Hady Dièye.





El Hadj Aliou Diane, Professeur d'enseignement secondaire, est nommé Directeur de la Promotion de l'Habitat social au ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, en remplacement de Mamadou Mounirou Ly, appelé à d'autres fonctions.





Adama Faye, Ingénieur des pêches et de l’aquaculture, est nommé Directeur de la Pêche continentale au ministère des Pêches et de l’Économie maritime, poste vacant.





Abdoulaye Diouf, Enseignant-Chercheur en transformation des produits halieutiques, est nommé Directeur des Industries de transformation de la pêche au ministère des Pêches et de l’Économie maritime, en remplacement de Monsieur Babacar Banda Diop, appelé à d’autres fonctions.





Cheikh Mbacké Thiam, Cadre administratif et financier, est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Équipement au ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, poste vacant.





Mbaye Dione, Administrateur civil, est nommé Secrétaire général de l'université Amadou Mahtar Mbow (UAM), en remplacement de Monsieur Abibou Ngom, appelé à d'autres fonctions.





Seydina Ababakar Mbengue, Administrateur civil, précédemment Chef des Services administratifs de l'Unité de formation et de recherche des sciences agronomiques, de l'aquaculture et des technologies alimentaires de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, est nommé Secrétaire général de l'université Alioune Diop (UAD), en remplacement de Monsieur Papa Makhtar Ndiaye, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.





Mor Fall, Administrateur civil, précédemment Secrétaire général de l'université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ), est nommé Secrétaire général de l’université Gaston Berger de Saint-Louis, poste vacant.





Cheikh Ndiaye, Administrateur civil, est nommé Secrétaire général de l'université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ), en remplacement de Mor Fall, appelé à d'autres fonctions.