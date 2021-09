Nouveaux prix des denrées : Les commerçants détaillants (Acds) déchirent l'arrêté du ministre et tirent sur les grossistes

Les boutiquiers détaillants du Sénégal sont dans tous leurs états. Regroupés au sein de l'association des commerçants détaillants du Sénégal (Acds), ils ne cautionnent pas l'arrêté fixant les nouveaux prix de certaines denrées. Aux yeux de ces commerçants, le ministre Aminata Assome Diatta favorise les commerçants grossistes au détriment des petits.



"Le commerce va mal depuis 1994 avec la loi 94-63. l'importateur, l'industriel et les grossistes sont devenus des concurrents directs des boutiquiers détaillants du Sénégal" explique Alioune Bâ, président de l'Acds.



Alioune Bâ et compagnie estiment également que l'union nationale des commerçants et industriels du Sénégal semble cautionner l'arrêté qui vient "tuer" les petits commerçants.



« L' Unacois est restée muette sur les problèmes que rencontrent les détaillants. L'association des boutiquiers détaillants du Sénégal, notre association, dont la survie dépend de la population, tient à vous informer, vous le peuple, que l'augmentation des prix n'est pas de notre volonté et nous empêche même d'écouler nos produits. En effet, un arrêté ministériel vient de sortir fixant les prix détaillants sans informer aux détaillants le prix qu'ils doivent acheter au niveau du grossiste. C'est à dire, en réalité, le grossiste dicte son prix aux détaillants" se désole Alioune Bâ.



"S'il y'a rupture sur certaines denrées, le ministre est responsable "



« Nous aimons tous ce pays qui nous a tout donné mais nous n'accepterons pas d'être guidés par nos concurrents supportés et aidés par le ministère du Commerce. L’Etat ne peut pas être juge et partie. Mme le Ministre ne peut être juge et partie. Elle se devait de rassembler toute la famille du Commerce et non la diviser, encore moins monter les uns contre les autres, dès l’instant que le commerce est une chaîne. Que Me le Ministre prenne sa responsabilité et qu’elle sache que les boutiquiers détaillants ont décidé de cesser d'être les esclaves des grands commerçants. Assez les coups bas. Assez les torts contre les boutiquiers détaillants. », tonne le président des Boutiquiers du Sénégal. Dès lors, prévient-il : " s'il y a rupture du sucre et de l'huile dans les jours à venir, la seule et unique responsable et coupable est Mme Le Ministre du Commerce. Ce sera de sa faute. La décision qu’elle a prise est mauvaise, précipitée et inopérante".