Nouveaux tarifs du ciment : Le comité régional de la consommation de Kaolack appelle au respect de la mesure

Nouveau prix du Ciment à Kaolack

Une réunion du comité régional de la consommation s'est tenue à la gouvernance de Kaolack avec les acteurs concernés, suites aux hausses constatées sur le prix du ciment mais aussi sur les directives des autorités notamment le ministre du Commerce. Après une large concertation avec les acteurs de Kaolack, la commission, selon l’adjoint au gouverneur Sidi Sarr Dieye chargé du développement, est revenue sur les prix fixés au niveau du département de Kaolack et Guinguinéo à 77 000 frs et Nioro à 78 500 frs, ce qui donne au détail pour Kaolack et Guinguinéo 3850 frs le sac et pour Nioro 3925 francs le sac, a détaillé l’administrateur civil.





Revenant sur les conclusions de la rencontre, le chef de l'exécutif s’est dit satisfait car selon lui, les acteurs ont pris conscience des enjeux de la conjoncture économique mondiale et au niveau national.

Concernant la bonne application de la mesure, un travail de sensibilisation est prévu au niveau des acteurs pour que les prix qui ont été fixés au sein du comité régional de la consommation, puissent être respectés en collaboration avec les associations de consommateurs qui ont un rôle fondamental à jouer. Par ailleurs, les prix seront affichés pour dissuader les contrevenants à ladite réglementation.