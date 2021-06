ODD : Plaidoyer pour la désagrégation des données

La désagrégation des données est l’un des défis majeurs, dans la perspective d’élaboration d’un plan d’action qui permettra de suivre les Objectifs du développement durable (ODD).





Elle permet d’avoir, selon certains acteurs de la société civile, une meilleure visibilité des groupes qui sont laissés pour compte et aussi de meilleures décisions des politiques publiques.





C’est dans ce sens que la Direction générale de la Planification et des Politiques économiques (Dgppe) en collaboration avec le Congad et Sightsavers, a organisé ce lundi un atelier de deux jours pour faire le plaidoyer pour les données désagrégées.





«Nous avons jugé utile de participer à ce plaidoyer pour que le Sénégal s’engage comme champion des données désagrégées», a fait savoir Salimata Bocoum.





Selon cette dernière, «le processus a démarré depuis longtemps. Nous avons, avec la Dgppe, identifié beaucoup de défis en termes de données, surtout celles qui prennent en compte les couches les plus vulnérables. Il faut savoir où elles sont, qui sont-elles et quelles sont leurs priorités. Nos dernières réunions nous ont permis de connaître ces indicateurs prioritaires et de voir là où il faut renforcer».