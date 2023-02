Opération « bouclage » de la douane à Kébémer : 100 kg de corail rouge saisis

Les agents de la Brigade mobile des douanes de Kébémer, subdivision de Louga, région douanière du Nord, ont opéré une saisie de 100 kg de corail rouge. La saisie a eu lieu le dimanche, 19 février 2023, vers 17 heures, au cours d’un contrôle ciblé et approfondi d’un véhicule de transport en provenance de la frontière avec la Mauritanie. Selon la Division de la communication et des relations publiques de la douane qui rapporte la nouvelle dans un communiqué, la marchandise saisie était emballée avec du plastique et placée dans des caisses enveloppées par des sacs en polystyrène banalisés.





La valeur des 100 kg de corail saisis est estimée à 327 millions de francs Cfa. L’évaluation a été faite avec le concours du chef du service régional des pêches de Louga, ajoute la source. Qui signale que le corail rouge est une espèce marine à plusieurs vertus mais qui est surtout connue pour être une matière très prisée entrant dans la fabrication de bijoux et autres parures à l’image des pierres précieuses (or, argent, diamant, etc.). Et cette haute valeur marchande est à l’origine de la surexploitation des coraux avec comme conséquence, une menace d’extinction.