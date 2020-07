Opération Tabaski/Guet DER : Papa Amadou Sarr répond aux détracteurs

Suite à une information parue dans la presse et relative au «Guet DER» que la Délégation générale à l’Entrepreneuriat rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) a initiée cette année, dans le cadre l'opération Tabaski, au bénéfice des populations, notamment celles de Dakar, le Délégué général de la DER n'a pas tardé à réagir. Interpellé sur la question, Papa Amadou Sarr coupe court. Selon lui, cette histoire n'est pas un «événement».





«Pour moi, c'est un non-événement. La DER, en relation avec le ministère de l'Élevage et le Crédit mutuel du Sénégal (CMS) et le Pamecas, a mis en place un financement de 2 milliards de francs Cfa pour l’opération Tabaski, et pour permettre aux jeunes éleveurs, hommes et femmes, d’approvisionner les marchés en mouton», a précisé le Délégué général, qui s'exprimait en marge d'une mission de terrain que la DER/FJ effectue depuis le mercredi dans le Nord du pays.





Il ajoute : «C’est une opération qui se déroule très bien avec ces deux banques, et la DER n'intervient même pas car, c’est le ministère de l’Elevage lui-même qui envoie les dossiers».





«Guet DER ou E-Guet, c'est une innovation de la DER»





Par rapport au «Guet DER», Papa Amadou Sarr soutient que c’est une «innovation» que son institution a initiée pour permettre aux Sénégalais de venir acheter leurs moutons dans de «bonnes conditions». Il dit : «Il y a un autre dossier qu’on appelle Guet DER ou E-Guet, qui est une innovation de la DER cette année, en partenariat avec deux Start-up que nous avons financées, à savoir : Chak-Chak et Africa Smart Citizen, avec qui nous avons clôturé un enclos de 5 000 mètres carrés au niveau du stade Léopold Sédar Senghor, pour en faire un espace innovant, un espace connecté où il y a des caméras, des moutons avec des colliers, pour vraiment permettre aux Sénégalais de venir acheter leur mouton dans de très bonnes conditions comme au Salon de l'agriculture, avec vraiment tout le confort qu'il faut y compris des toilettes mobiles».





Et le Délégué général de préciser : «Donc, il se trouve que les personnes qui y sont ne sont pas bénéficiaires forcément de la DER. Ce sont des personnes qui y viennent et qui sont dans un espace qui est à louer où les gens viennent pour payer 10 000 francs Cfa par mouton pour s’y mettre et vendre leurs moutons ou s’ils le désirent, on leur permet de vendre leurs moutons s'ils ont une convention avec la DER. Donc, ce qui a été relaté dans la presse, je ne vois pas l'utilité de commenter là-dessus. La DER est dans l’innovation, dans le ‘’distraction’’».





«C’est le même principe et la même idée avec le projet ‘’Jay Ma Mburu’’»





De l’avis de Papa Amadou Sarr, ‘’Guet DER’’ et le projet ‘’Jay Ma Mburu’’ ont le «même principe et la même idée». «Nous accompagnons les jeunes et les femmes. Nous l'avons fait il y a trois mois dans le cadre de ‘’Jay Ma Mburu’’ avec le ministère du Commerce. Nous avons vendu du pain en ligne parce que, c'était aussi dans le cadre de la Covid-19 et c'est le même principe...», a martelé le patron de la DER.





Une convention quadripartite signée depuis le 7 juillet dernier