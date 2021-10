Pandora Papers : Comment comprendre ce nouveau scandale financier

Pandora Papers, Economie

Après les « Panama Papers », voici les « Pandora Papers ». Un nouveau scandale d'évasion fiscale qui concerne des dirigeants politiques du monde entier, des milliardaires et des célébrités. Selon une vaste enquête publiée dimanche par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), à laquelle ont collaboré environ 600 journalistes, ils sont accusés d’avoir dissimulé des avoirs et des transactions dans des paradis fiscaux.





Des milliers de dollars cachés dans des comptes offshore





L’appellation « Pandora Papers » fait référence à la légende de la boîte de Pandore et s'appuie sur près de 12 millions de documents issus de 14 sociétés de services financiers installés dans des paradis fiscaux comme le Belize, les îles Vierges britanniques, Chypre ou le Panama.





Selon l'enquête de l'ICIJ, les personnes citées ont eu recours aux services de sociétés basées dans des paradis fiscaux pour dissimuler des avoirs et des transactions, notamment à des fins d'évasion fiscale. Le directeur de l'ICIJ, Gerard Ryle, a évoqué des "milliers de milliards de dollars" d'argent caché dans ces comptes offshore.





Cependant, notons que la plupart des transactions révélées dans les "Pandora Papers" ne sont pas illégales. Donc, ne sont pas susceptibles de poursuites judiciaires dans certains pays concernés. A travers, cette enquête, l'ICIJ avait pour ambition de montrer le décalage entre le discours pro-transparence et anti-corruption de certains leaders politiques et leurs placements dans les paradis fiscaux.





Qui sont cités?





Une trentaine de dirigeants actuels ou passés, de plus de 300 responsables politiques du monde entier, ainsi que de célébrités ou de criminels, sont cités. Au premier plan, le roi Abdallah de Jordanie, qui aurait acquis 14 propriétés luxueuses aux Etats-Unis et au Royaume-Uni grâce à un réseau de sociétés situées dans des paradis fiscaux, mais aussi le Premier ministre et milliardaire tchèque Andrej Babis. Le dirigeant, qui affronte des élections législatives les 8 et 9 octobre, aurait placé 22 millions de dollars dans des sociétés-écrans qui ont servi à financer l'achat du château Bigaud, dans le sud de la France.





L'ex-Premier ministre britannique Tony Blair, le président kenyan Uhuru Kenyatta, le président équatorien Guillermo Lasso, le président chypriote Nicos Anastasiades, le président congolais Denis Sassou Nguesso, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le Premier ministre ivoirien Patrick Achi, le premier ministre libanais Najib Mikati et des proches du président russe Vladimir Poutine ont été épinglés. La chanteuse Shakira et la mannequin allemande Claudia Schiffer seraient aussi concernées.





Qu'est-ce que l'ICIJ?