Pap 2A : Voici les trois principaux secteurs de la croissance

Relance de la Covid-19

Avec la mise en œuvre du Plan d’action prioritaire (Pap) ajusté et accéléré (Pap 2A), le chef de l’Etat vise une croissance à deux chiffres (13,7%) d’ici 2023 et une moyenne de 8,7% sur la période 2021-2023. Une croissance qui sera tirée par trois secteurs principalement qui représentent plus de 60% de cette hausse du Pib.





Il s’agit d’abord des activités minières et pétrolières sur lesquelles mise beaucoup le président Macky Sall. « Les activités extractives (40,0%) du fait notamment de la poursuite de l’exploitation des ressources minières (or et métaux lourds), mais surtout du début d’exploitation des ressources énergétiques (pétrole et gaz) », mentionne le Pap 2A, lu par Seneweb.