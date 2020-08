Pas de rapport «Doing Business» cette année

La publication du traditionnel rapport "Doing Business" sera suspendue cette année, rapporte le journal Walf Quotidien.





La Banque mondiale a annoncé sa suspension le temps d’évaluer des irrégularités signalées dans les données des éditions de 2018 et 2020.

«Un certain nombre d'irrégularités ont été signalées concernant des modifications de données dans les rapports Doing Business 2018 et Doing Business 2020, publiés en octobre 2017 et 2019», a déclaré la Banque mondiale.





Sur un tout autre terrain, le rapport est attaqué par des organisations de la société civile qui l’accusent de pousser les pays africains à alléger la réglementation afin de favoriser l’implantation des multinationales.





Pour rappel, le rapport "Doing Business" est produit par la SFI, filiale de la Banque mondiale dédiée au secteur privé.





Paru pour la première fois en 2003, il mesure la réglementation des affaires dans 190 pays et dans certaines villes du monde.