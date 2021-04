Pêche artisanale : Un financement de 430 milliards FCFA pour le remplacement des pirogues en bois

Alioune Ndoye et le financement de la Sirn et Locafrique

Un financement de 430 milliards de FCFA a été injecté par l’intermédiaire de la Société des infrastructures et de réparation navale (Sirn) avec la West Africa capital Advisors (Wac Advisors) et la compagnie Locafrique pour la modernisation du secteur de la pêche artisanale.





Selon l’Observateur, les parties prenantes se sont accentuées sur le remplacement des pirogues en bois par des pirogues en fibre de verre dans le but d’améliorer les conditions de travail des pêcheurs et leur sécurité en mer, l’extension de la durée de vie des pirogues de 5 ans à plus de 20 ans et l’introduction d’une nouvelle technologie de construction navale par un transfert de technologies.