Petits pélagiques entre la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie et la Guinée Bissau: Le potentiel halieutique évalué à 2 222 500 tonnes

Les petits pélagiques, ressources pour l’alimentation et l’équilibre nutritionnel des populations, jouent un rôle vital dans la chaine trophique de l’océan. Ils génèrent de nombreux emplois et procurent des richesses aux communautés de pêche artisanale et aux Etats. Le potentiel halieutique des petits pélagiques côtiers pour la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie et la Guinée Bissau est estimé à 2 222 500 tonnes.





En 2017, le niveau des captures totales des petits pélagiques en Mauritanie, en Gambie, au Sénégal et en Guinée-Bissau est estimé à environ 1 300 000 tonnes. La Mauritanie capitalise 65% de ces captures suivies du Sénégal (28%). La Gambie et la Guinée Bissau réunies ne comptent que pour 7% de ces captures.





En effet, durant les deux dernières décennies, les petits pélagiques ont été surexploités ce qui a d'ailleurs entraîné l’effondrement de leurs stocks.

Une situation aggravée par un déficit de transparence dans la gouvernance des pêches et la gestion des pêcheries de petits pélagiques.





"L’amenuisement sans cesse grandissant des ressources halieutiques, en particulier des petits pélagiques devient de plus en plus inquiétant et une politique de leur meilleure gestion s’impose à nous tous. D’autant plus qu’on note un déficit de transparence dans la gouvernance des pêches et la gestion des pêcheries de petits pélagiques", a assuré Moustapha Kébé, représentant du partenariat régional pour la conservation de la zone côtiereet marine en Afrique de l'Ouest (Prcm).

Dans ce contexte le partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine en Afrique de l'Ouest (Prcm) a confié a? l’ADEPA (Association Ouest Africaine pour le développement de la Pêche Artisanale) la mise en œuvre d'un projet qui est «d'appuyer les organisations de la société civile a? mettre en œuvre des initiatives pour l’amélioration de la gouvernance et la transparence dans la pêche des petits pélagiques » au Sénégal, en Guinée Bissau, en Mauritanie et en Gambie».