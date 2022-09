Pétrole et gaz : Des experts du secteur en conclave à Dakar

Le Sénégal accueille la conférence et l’exposition sur le pétrole et le gaz. Venu présider la cérémonie d’ouverture des travaux, le Chef de l’Etat a exprimé sa joie d’accueillir cette rencontre de haut niveau. « Aujourd’hui, nous sommes très heureux d’accueillir nos hôtes au Cicad de Diamniadio pour l’ouverture de la 6e conférence et l’exposition sur le pétrole et le gaz », a déclaré Macky Sall.





Selon lui, la participation de ses hôtes de marque à cet échange annuel sur le pétrole et le gaz contribue au « partage de leurs expériences respectives et à la mise à jour des enjeux liés à la chaîne de valeurs de leurs ressources naturelles stratégiques ».