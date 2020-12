Pétrole et gaz : La participation de l'Etat revue à la hausse

L'Etat du Sénégal a décidé renforcer sa participation dans la production des ressources naturelles. Le pays a augmenté ses parts à la fois sur le pétrole et le gaz.La révélation a été faite par le ministre du Pétrole et des Énergies lors de son passage en commission à l'Assemblée nationale et mentionné dans le rapport.Ainsi, sur le projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (Gta) sur la frontière avec la Mauritanie, le Sénégal a fait passer sa participation de 10% à 20%.Si l'on sait que le projet nécessite 2 676 milliards F Cfa d'investissement, on comprend alors que le pays a dégagé 267 milliards F pour acquérir 10% de plus. Reste à savoir si Dakar a pris sur les 60% de Bp ou les 30% de Kosmos.S'agissant du pétrole, la part du Sénégal est passée de 10% à 18% dans le projet Sangomar. Là aussi, l'Etat a dû casquer pas moins de 200 milliards F Cfa pour acquérir 8% supplémentaires, sachant que le projet demande un investissement de 2 342 milliards F Cfa.A ce jour, les découvertes s'élèvent à 910 milliards de m3 de gaz naturel et plus d'un milliard de barils de pétrole.