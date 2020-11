Pétrole et gaz sénégalais : Far Limited a vendu ses parts

Far Limited a vendu ses parts du Petrole et Gaz Sénégalais

C’est une nouvelle transaction dans le secteur pétro-gazier sénégalais. Far Limited qui détient 15% dans le contrat de partage de production pour les Blocs offshore (profond) de Rufisque et Sangomar a décidé de vendre ses parts à une société indienne dénommée ONGC Videsh Vankorneft.









Dans un communiqué du 11 novembre, la multinationale australienne annonce avoir cédé l’intégralité de sa participation à cette filiale de la plus grande entreprise pétrolière en Inde.









« En contrepartie de la vente (la «Transaction»), ONGC a accepté de payer à FAR 45 millions de dollars US (25 milliards F Cfa : Ndlr) à la fin. En outre, ONGC a accepté de rembourser la part du fonds de roulement des FAR pour le projet RSSD à partir du 1er janvier 2020, totalisant 66,58 millions de dollars américains (37 milliards), payables à l'achèvement », indique la note.









Far estime que cette offre est la meilleure dans ce contexte de Pandémie de Covid-19 marqué par la faiblesse du financement et de la vente d’actifs.









La page sénégalaise ayant été close après 14 ans, le géant australien se tourne désormais du côté de deux autres pays frontaliers du Sénégal.





« FAR s'attend à disposer environ de 130 millions de dollars américains en espèces à la clôture de cette transaction, qui seront utilisés pour reconstruire la société et développer nos autres prospections ouest-africaines au large de la Gambie et de la Guinée-Bissau », a indiqué la directrice générale Cath Norman.