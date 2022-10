Pétrole : L'Opep réduit sa production de 2 millions de barils par jour

Le prix du pétrole risque de grimper à nouveau. L'organisation des pays producteurs d'or noir a décidé de réduire sa production de 2 millions de barils par jour. La production sera donc de 79 millions de barils par jour.



Cette décision a pour objectif de faire face à la baisse continue du prix du baril qui se situe en deçà de 90 dollars. La mesure devrait porter le prix à plus de 100 dollars.



Cette décision est surtout un coup dur pour les Occidentaux, les Etats-Unis en premier, si l'on sait que Joe Biden s'était rendu en Arabie Saoudite auprès du prince Ben Salmane pour le maintien de la production. En effet, le bloc occidental cherche à asphyxier la Russie financièrement, alors qu'une telle mesure pourrait permettre à Moscou de se remplir les caisses et d'avoir plus de moyens pour mener la guerre en Ukraine.