Pétrole sénégalais : Un fonds d’investissement aussi tape aux portes…

FAR indique avoir reçu une proposition de rachat, non contraignante, de Remus Horizons qui est un fonds d'investissement privé. Offre d’un montant de 209 millions de dollars (environ 171 milliards de francs Cfa). La junior australienne avertit qu'il n'y a aucune certitude que la proposition se concrétisera nécessairement.Remus a déclaré que la proposition sera financée à partir des réserves de trésorerie internes disponibles et que toute offre de financement formelle ne comprendrait aucune condition de financement.Cependant, FAR qui devait parachever le processus de vente de ses actions à Woodside Energy, ne semble pas indifférent à la propositions de Remus qui risque de troubler le deal entre la junior australienne et l’opérateur de Sangomar.FAR est en train de demander des éclaircissements à Remus concernant divers aspects associés à la proposition. Dans ces circonstances, elle a décidé de reporter son assemblée générale pour lui permettre de disposer de plus de temps afin d’ obtenir des informations complémentaires et évaluer la proposition.