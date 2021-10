PETROSEN : 885 millions de déficit dans la filiale distribution

Fondée en 2019 lors de la réorganisation de la société d'État Petrosen, la filiale trading et distribution Petrosen Trading & Services (T&S) est déjà particulièrement mal-en-point.



En effet, l'exercice financier 2020 de sa filiale trading et distribution affiche un déficit de 885,438 millions de francs CFA soit 1,35 million d'euros, rapporte Africaintelligence.fr repris par Rewmi Quotidien.



Selon le rapport d'audit du commissaire au compte daté de septembre 2021, cette dette étant supérieure aux capitaux propres de la société, cela pourrait conduire, à terme, le conseil d'administration à prononcer sa dissolution, si aucune arrivée de cash frais de l'État ne vient la sauver.



Des bilans comptables très incomplets



Selon les commissaires aux comptes, les bilans de Petrosen T&S de 2020 sont de plus très incomplets, révélant l'absence de procédures comptables appropriées.



D'autre part, d'importantes différences subsistent entre les informations financières données par la Société africaine de raffinage (SAR) et la Petrosen T&S, qui fournit une grande partie de son brut.



Enfin, Petrosen T&S a accumulé une considérable dette auprès de différents partenaires.



Au 31 décembre 2020, elle s'élevait à plus de 4 milliards de francs CFA, soit plus de 6 millions d'euros, dont une dette aux fournisseurs de 1,7 milliard de francs CFA et une dette fiscale de 692 millions de francs CFA (soit 1,06 million d'euros).