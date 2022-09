PIB du Sénégal : les femmes ont contribué à hauteur de 2681 milliards

Une étude de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) révèle qu’en 2017, les femmes ont contribué à hauteur de 2681 milliards de francs CFA au PIB national. Cela représente 22,1% de la richesse du pays.



«Le commerce et la fabrication des produits agroalimentaires génèrent l’essentiel de cette valeur ajoutée», précise le rapport de l’ANSD repris par Wal fadjri.



Malgré ces performances, les femmes sont confrontées à certains facteurs bloquants. L’étude pointe les taxes et impôts, l’accès aux financements et le manque d’équipements et de main d’œuvre de qualité.