Pôle économique et industriel : Les travaux du port multifonction de Ndayane lancés !

Le chef de l’Etat a présidé la cérémonie de lancement des travaux du port multifonction de Ndayane, ce lundi 3 janvier. Un projet de 837 millions de dollars dans sa première phase.



Selon Macky Sall, il est le plus grand investissement privé de l’histoire du Sénégal, pour réaliser le plus grand port multifonctionnel de l’Afrique de l’Ouest. «Avec le port du futur ici à Ndayane et le port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou, dont les travaux sont en cours de finition, notre pays passera à une vitesse supérieure et pèsera encore plus lourd sur les routes du trafic maritime international», a-t-il indiqué dans un tweet.



Par ailleurs, le président de la République a remercié «notre hôte et partenaire, Sultan Ahmed Bin Sulayem, Président-Directeur Général de Dubaï Ports World (DPW) qui est venu spécialement de Dubaï, hier, pour participer à cette cérémonie, malgré les contraintes de la crise sanitaire».