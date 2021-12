Pose de première pierre : La Sonatel se dote d'un siège de plus de 13 milliards à Diamniadio

Pose de la 1ere pierre du niveau siège de la Sonatel à Diamniadio

Le groupe Sonatel a procédé hier à la pose de la première pierre du bâtiment qui doit abriter le siège du groupe à Diamniadio, informe Libération.





Un joyau dessiné par l’architecte sénégalais, Habib Diène.





Ainsi, le directeur général du groupe Sonatel, Sékou Dramé annonce que l’entreprise va injecter plus de 13 milliards de F Cfa pour la construction du pôle de Diamniadio.





« Nous poursuivrons cette politique résolue d’investissement en érigeant un imposant bâtiment, qui alliera confort, modernité, durabilité. Ce projet ambitieux, préalablement décrit par l’architecte Habib Diène, avec près de 16 mille m2 de bureaux, sera pour Sonatel un site administratif, une agence commerciale pour les clients particuliers et entreprises, et surtout, un tiers lieu d’innovation avec un Orange digital center qui concentre en son sein, une école gratuite de décodage, un incubateur de Start-up et un fonds d’investissement avec Orange Ventures Afrique », a détaillé le DG de la Sonatel.