Pour une meilleure contribution dans la croissance économique : Les Pme doivent être accompagnées

Selon le Directeur Général de la Caisse Des Marchés Publics (Cdmp), Cheikh Mbacké Dieng, les Pme ne contribuent pas assez dans la croissance économique du Sénégal. Alors que les Pme constituent plus de 90% du tissu économique, elles ont moins de 35 % de contribution à la croissance.





Une disparité qui doit être réglée car, pour le Dg de Cdmp, quand on parle de locomotive de l’émergence, on pense aussi aux PME et, par ricochet, au privé.





Pour leur permettre de mieux participer de manière efficiente et rentable à la commande publique, la caisse des marchés publics va les accompagner.





M. Dieng rappelle que la commande publique entre 2007 et 2017, est passée de 500 milliards de francs CFA à plus de 2.000 milliards de francs CFA.





"Aujourd’hui, plus de la moitié du budget national est consacrée à la commande publique. Les Pme confrontées à un rationnement du crédit, à des difficultés d’accès au financement, le rôle de la CDMP est de leur proposer des solutions adaptées et durables pour un meilleur accès à la commande publique, mais aussi de les accompagner pour la formalisation dans les rachats des créances", affirme Cheikh Mbacké Dieng.