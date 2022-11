Pourquoi il n’y aura pas une baisse du prix du carburant

Lors du Conseil national spécial de la consommation, tenu hier, dimanche, au palais présidentiel, le Président Macky Sall a annoncé onze mesures destinées à rendre plus supportable le coût de la vie. La plupart portent sur une baisse des prix de la quasi-totalité des produits de consommation courante et du loyer.