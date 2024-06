Pr. Henri Mathieu Lo sur la future exploitation du pétrole et du gaz : « Le débat est centré sur le financier. L’environnement et le social sont laissés en rade »

Les communautés ne sont pas suffisamment prises en compte dans la future exploitation du pétrole et du gaz. Or, elles sont les premières victimes de la dégradation des écosystèmes essentiels pour leurs activités génératrices de revenus. Le constat a été fait par l’universitaire Pr. Henri Mathieu Lo, par ailleurs président de l’ONG Groupe d’actions et d’initiatives pour le Développement alternatif en Afrique (GAIA).

La Journée mondiale de l’environnement a été célébrée le 5 juin. La thématique de cette année, c’est «La restauration des terres, la désertification et la résilience à la sécheresse ». Est-ce que les savoirs endogènes sont suffisamment utilisés dans la préservation de l’environnement au Sénégal ?

L’utilisation des savoirs endogènes suppose, comme évoqué, qu’on fasse une réelle place à la participation des personnes qui détiennent ces savoirs, dans les processus mis en œuvre. Et pour cela, il importe également de promouvoir l’utilisation des langues locales - socles de création de ces savoirs - dans les processus de réflexion, d’analyse et de formulation des voies de développement durable.





En effet, notre forte conviction est que les réponses durables aux enjeux actuels proviendront de la combinaison des savoirs endogènes et des savoirs scientifiques. La participation ne peut donc pas être une simple formalité.





Par ailleurs, ces savoirs méritent d’être inventoriés et analysés de manière approfondie, en lien avec lesdits enjeux. Qu’est-ce qui marche et pour quel problème ? Dans ce débat, la question relative à la transmission des savoirs endogènes est également d’une importance capitale. Toutes ces problématiques constituent pour le GAIA des préoccupations essentielles.





L’un des objectifs des jeux de rôle est justement de permettre aux communautés, toutes catégories confondues, de faire usage de ces savoirs dans l’analyse des problèmes et les réponses à apporter. Cet outil permet aux communautés d’interagir sur des supports cartographiques pour représenter de la manière la plus réaliste possible le territoire et les enjeux qui s’y manifestent.





Pouvez-vous nous faire l’économie de vos interventions sur le terrain ?





Le GAIA, dans sa stratégie d’intervention, a opté pour faire du delta du Saloum, dans sa partie du Sine occidental, sa zone de concentration. Ce qui explique que la plupart de ses projets soient localisés et/ou incluent souvent tout ou partie de l’arrondissement de Fimela. Le projet SDG Pathfinding (SDG-P) qui vient d’être clôturé, après deux ans de mise en œuvre, a permis aux communautés, aux élus locaux et aux services techniques d’encadrement, en synergie avec leurs partenaires, d’être les artisans actifs du processus de co-construction des trajectoires de développement durable de l’ensemble des cinq communes qui composent l’arrondissement, dans le cadre d’une intercommunalité.





En effet, ces différentes parties prenantes ont participé activement aux différentes phases que constituaient l’état des lieux, l’identification des préoccupations, la priorisation des enjeux, la définition des liens entre ces derniers et les Objectifs du développement durable (Agenda 2030) et le choix des ODD prioritaires, selon leurs réalités locales (au nombre de cinq).





La définition de l’ODD 13 relatif au changement climatique comme ODD central parce qu’ayant un impact sur tous les autres ODD prioritaires retenus, la définition, de manière participative, de la situation de développement durable désirée (Vision - Projection) à l’horizon 2035 et l’identification, sur la base des propositions venant des acteurs locaux eux-mêmes, des voies de durabilité pour y arriver, ont été les moments forts de la démarche mise en œuvre par GAIA et ses partenaires.





Si un des points forts de ce projet a résidé dans le choix des outils utilisés et jugés pertinents par les usagers, il faut reconnaître que le plus grand mérite revient aux parties prenantes locales qui ont su les adopter et en démontrer une maîtrise assurée, particulièrement pour certains d’entre eux. C’est notamment le cas du groupe de facilitateurs, avec les jeux de rôle qui ont été produits localement, à savoir : Fim Waaga Sel et Fim Waaga Eau, en attendant le jeu de rôle sur les déchets comme cela a été sollicité par un édile.





Au titre des interventions, nous pouvons citer également l’Initiative climat et territoires née des flancs du projet SDG-P. Cette initiative destinée à adresser l’ODD 13, avait comme objectif de renforcer les capacités des collectivités territoriales sous la bannière de l’intercommunalité du Sine Ouest - à accéder à la finance climat. Le résultat, à lui tout seul, est parlant, car une note conceptuelle de projet sur le renforcement de la résilience climatique des communautés a été produite par les acteurs locaux avec l’appui méthodologique et financier de GAIA. Cette note a été sélectionnée dans le cadre d’un processus national conduit par le PNDL (Programme national de développement local), pour bénéficier d’un accompagnement vers l’élaboration d’un full projet, par le Centre de suivi écologique (CSE), entité nationale de mise en œuvre pour l’accès direct au fonds vert climat.





Cette initiative prouve à suffisance que les acteurs locaux sont des acteurs incontournables dans la co-construction des voies qui conduisent à un développement local véritablement durable.

Quels sont les chantiers que le GAIA compte investir dans l’avenir ?





L’un des chantiers essentiels, c’est la préparation (readiness) des communautés, face aux enjeux du pétrole et du gaz. À l’heure où tout le monde parle de pétrole et de gaz, le débat semble se concentrer exclusivement sur les aspects économiques et financiers, laissant en rade les domaines environnemental et social. Les opportunités gazières et pétrolières sont une réalité, mais les risques associés constituent aussi une réalité dont nous devrions tous être très conscients ; le risque zéro n’existant pas. Les populations, surtout celles riveraines des installations, savent-elles seulement qu’elles ont un rôle à jouer dans le dispositif, en cas de crise liée à un déversement d’hydrocarbures, elles sont souvent les premières victimes, car les écosystèmes dont elles dépendent si souvent pour leur survie, sont les premiers à être mis à mal. Dans pareil cas, il vaudrait mieux avoir des populations informées et formées à jouer leur partition en cas de crise plutôt que des victimes qui attendent tout de l’État central.





L’autre chantier qu’appelle le GAIA de tous ses vœux, est l’intégration de la durabilité dans l’ADN de nos entreprises tant du secteur privé que du secteur public ; et cela quelle que soit leur taille. Leur démontrer que la durabilité est rentable et peut même être un facteur de plus-value pour une entreprise est l’objectif à travers le projet Transition Lab qui devrait démarrer sous peu.





L’intégration de l’art sous ses diverses formes d’expression dans la recherche du développement durable fait également partie des prochains chantiers.





C’est dire que les chantiers sont vastes, diversifiés, mais avec une focalisation sur la promotion du développement durable que les nouvelles autorités du Sénégal appellent de tous leurs vœux.