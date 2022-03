Prêt bancaire / Taux de 62% appliqué à ses clients : La Banque Agricole accusée de ruiner ses clients

La banque agricole ex Caisse nationale du crédit agricole (CNCAS) de Sédhiou ruine ses clients. C'est un taux d'intérêt de 62% qu'il applique à ses clients. Du moins selon ce professeur d'enseignement secondaire (PES), de la hiérarchie A1. Ayant 17 ans d'ancienneté, il a contracté un prêt de 5 millions FCfa en 2016.





Le tableau de simulation affiche la rondelette somme de 8 millions 139 mille francs à payer.

Chaque mois, la banque lui prélève 84.700 francs et ce, depuis avril 2016 jusqu'au 25 janvier 2024 soit 8.139 millions.