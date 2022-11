Prévisions dans les recettes fiscales : Sonatel, Expresso et Free vont peser plus de 204 milliards en cette fin d’année

Ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie numérique, Moussa Bocar Thiam a fait savoir, hier samedi 19 novembre, qu’en fin septembre 2022, les sociétés de téléphonie ont contribué aux recettes fiscales à hauteur de 180,7 milliards F CFA. Il a aussi révélé, devant les députés, que suivant les projections en fin d’année, elles dépasseront sans doute les 204,9 milliards de l’année 2021.





Abordant le capital de la Sonatel, l’avocat a indiqué que l’État détient 27 %, les employés 8 % et la marque Orange 42 %. «Quant aux parts restantes d’environ 23 %, elles constituent un actionnariat flottant en bourse détenu en majorité par de petits porteurs sénégalais et institutionnels comme les sociétés et les autres structures», avance-t-il.