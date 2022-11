Prévisions : Voici la manne financière que vont générer les ressources pétrolières, les trente prochaines années

À propos de l’inquiétude relative aux prévisions sur les ressources naturelles nourrie, par les Commissaires lors des travaux pour l’examen de loi de Finances 2023, le ministre des Finances et Budget a voulu y apporter des justificatifs. Sur les revenus de l’État dans le secteur des hydrocarbures, il dira qu’ils proviennent de trois sources. La première, c’est la part de PETROSEN dans le profit pétrolier (entre 10 et 20%). La deuxième constitue la part de l’État dans le profit pétrolier. En effet, suivant l’article 22 du dispositif sur les contrats de recherches et de partages de production (Contrat de Recherche et de Partage de Production), l’État possède environ 35% du profit généré sur chaque baril. La troisième source de revenus pour l’État, ce sont les impôts et taxes qui sont perçus. Selon Mamadou Moustapha Ba, la somme de ces recettes réunies constitue les revenus de l’État dans le secteur. Un profit, avance-t-il, qui se situerait entre 52 et 64% des profits. «Concernant les ressources pétrolières, elles vont rapporter en moyenne plus de 600 milliards FCFA par an et cela, pendant 30 ans. Seulement, avec le démarrage prévu fin 2023, la prudence a prévalu dans les prévisions de recettes pétrolières », a-t-il prévenu.