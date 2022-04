Prix des carburants : Pas de hausse en vue, selon Sophie Gladima

La ministre Sophie Gladima sur la hausse du prix du carburant

Le Sénégal va bloquer les prix de vente des carburants dans les stations et autres lieux dédiés. De janvier à Avril, le gouvernement du Sénégal a injecté 100 milliards pour maintenir les prix, a assuré Sophie Gladima, ministre du Pétrole. Ainsi, les prix pratiqués au Sénégal sont en deçà de ceux en cours sur le plan international, selon la ministre : « Si on prend le super, le prix réel est de 1055 Fcfa or, le super est vendu à 775 Fcfa. Si on prend le gasoil, le prix réel est de 1033 Fcfa , et il est vendu à 665 Fcfa à la pompe »





La ministre précise, par ailleurs, tenir régulièrement des séances de travail avec son homologue des Finances pour supporter les dépenses et assurer l’équilibre macroéconomique. « L’impact de la crise ukrainienne est indéniable sur l’économie mondiale et surtout sur le marché des hydrocarbures car la Russie à elle seule pèse 25% du marché mondial. Avec les sanctions, il y aura des répercussions sur les prix des matières premières. Le prix du Gaz et du pétrole ont grimpé entraînant une tension mondiale avec la raréfaction du produit » explique Sophie Gladima.