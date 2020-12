Problème de liquidité au Trésor : Les précisions du ministère des Finances

« Le Ministère des Finances et du Budget rassure aussi bien quant au respect scrupuleux des engagements financiers que par rapport au niveau confortable de la liquidité de l’Etat, malgré un contexte sanitaire qui reste préoccupant ». Cette mise au point du département dirigé par Abdoulaye Daouda Diallo fait suite à un article de presse faisant état de problèmes de liquidité du Sénégal du fait de l’encours de la dette.Une affirmation réfutée par le ministère à travers une note d’information parvenue à Seneweb. Si l’on en croit le ministère, à ce jour, tous les signaux sont au vert en matière de trésorerie. « Le Sénégal, en cette fin de gestion 2020, a vu tous les indicateurs quantitatifs du Programme économique et financier appuyé par l’Instrument de coordination des politiques économiques (ICPE) être respectés », déclare le ministère.Le département des Finances en veut pour preuve la satisfaction du Fmi à l’issue de sa dernière mission au Sénégal. A ce jour, révèle le ministère, les salaires et pensions ont été payés à 100% pour un montant de 931,395 milliards, les achats de biens et services se situent à 333, 154 milliards, soit 110%. 951,144 milliards FCFA de transfert courants ont été effectués, soit 99%, contre 92% pour le transfert en capital, soit 704,619 milliards. Quant aux dépenses d’investissements sur ressources externes, elles sont arrêtées à 696 milliards FCFA, soit 98%.Autant de chiffres qui, selon le ministère, prouvent que le Sénégal n’a pas un problème de trésorerie. Il s’y ajoute, d’après la note, que « les disponibilités vérifiables auprès de la Banque Centrale, après le paiement des salaires du mois de décembre 2020, démontrent à suffisance que le Sénégal dispose de capacités suffisantes pour payer à bonne date ses salaires, sa dette et assurer l’exécution correcte des autres postes budgétaires (fonctionnement et investissement) ».Pour ce qui est de la dette, le ministère déclare ne connaître aucun arriéré sur les paiements extérieurs. En plus, le Sénégal dispose d’un dispositif de surveillance de la trésorerie publique qui a permis jusque-là d’éviter les défauts de remboursement. « La dette publique du Sénégal demeure maîtrisée dans le respect scrupuleux des engagements souscrits en la matière », assurent les services d’Abdoulaye Daouda Diallo.Et à ce niveau, rappelle la note, le souci de ne pas dépasser le seuil d’endettement de 70% du Pib fixé par l’Uemoa demeure constant.