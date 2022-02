Production d’électricité : Un ralentissement de 8,7 % en novembre 2021

Ralentissement dans la production d'électricité en Novembre

D'après le dernier rapport de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), la production d’électricité fournie essentiellement par la Senelec a connu un ralentissement de 8,7 %, par rapport au mois précédent.





Selon les sources de PressAfrik, ce ralentissement s'expliquerait par une baisse de la demande. Car elle s’est accrue de 8,7 %, comparée à la période correspondante de l’année 2020.





Par ailleurs, l’activité de la cimenterie au Sénégal regroupe trois grandes entreprises, à savoir Sococim, Dangote et Ciments du Sahel. Les ventes locales et la production de ciment se sont bonifiées respectivement de 12,7 % et 11,0 % en variation mensuelle.