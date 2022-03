Production de gaz au Sénégal : les promesses fermes de Bp

Gordon Birrell reçu par le président Macky Sall

Le Vice-président Exécutif de Bp pour la Production et les Opérations, Gordon Birrell, a été reçu en audience hier par le chef de l’Etat, Macky Sall. « Il a effectué, à l’attention du président Macky Sall et de la ministre du Pétrole et des Énergies Madame Sophie Gladima, une mise à jour sur les progrès significatifs réalisés sur la phase 1 du projet Grand Tortue Ahmeyim (Gta), soulignant que le développement est maintenant achevé à plus de 70% », renseigne un communiqué repris par Emedia.





M. Birrell poursuit : "Nous travaillons, avec nos partenaires de Gta, Kosmos Energy, Petrosen et Smh, à la livraison, en toute sécurité, du premier gaz et au développement de la phase 2 du projet."