Production de pomme de terre au Sénégal : La filière se porte à merveille

Production de Pomme de Terre au Senegal

Les succès se suivent d'année en année dans la culture de la pomme de terre. De 2012 à maintenant, la production de pomme de terre ne cesse de prendre son envol. Un succès issu de multiples efforts selon les producteurs et la direction en charge de l'agriculture. Des résultats dus au partenariat producteurs/ société Seneguindia qui s'est engagée acheter la totalité de la production.





"On est passé de 130 millions en 2012 à 6,5 milliards en 2018 et cette année 3 milliards 500 millions de F Cfa pour subventionner environ 12.000 tonnes de semences de pomme terre. C'est subventionné à 50%», révèle le directeur de l'horticulture, Dr Macoumba Diouf qui magnifie les efforts de l'État dans le cadre du Pap2A.





Du côté des producteurs, l'on se réjouit de cette collaboration. Selon le secrétaire général de l'association des producteurs de la zone des Niayes, plus de 100 hectares de pomme de terres sont présentement exploités et des milliers de producteurs sont concernés.





« Le programme se professionnalise de plus en plus. Cette année, on est à 130 hectares. C’est sur la base d’un contrat, signé avec Seneguindia au prix de 200 fr négocié et discuté par les instances ».