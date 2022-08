Production industrielle: Une baisse de 0, 1 % sur les coûts

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) annonce une baisse de 0, 1 % sur les coûts de production industrielle hors égrenage de coton. Cela en comparaison à leurs niveaux du mois précédent. Dans une note consacrée à l’indice des prix à la production industrielle, l’ANSD lie cette évolution au repli des prix des produits manufacturiers (-1,2%), en l’occurrence les produits chimiques (-6,7%) et ceux du raffinage et de la cokéfaction (-1,9%). En effet, le mois de juillet 2022 a été vécu au rythme d’un renchérissement des produits des industries extractives (3,7%) et une stagnation des prix des produits des industries environnementales et de l’électricité, eau et gaz.