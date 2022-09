Programmation du FEM-8 : 135 millions de dollars alloués à 14 pays de l'Afrique de l'ouest

Près de 135 millions de dollars ont été alloués à l'Afrique de l'ouest dans le cadre du Fonds pour l'Environnement Mondial (Fem-8). Cette somme est destinée au 14 pays de la CEDEAO et le Sénégal aura autour de 14 millions de dollars.





''Ce fonds est destiné à ce que le pays voudra en faire. Si vous prenez tout le fonds Sénégal, vous le mettez sur la Grande Muraille Verte c'est tant mieux, sur les ressources en eau, la dégradation des sols, l'érosion côtière, cela ne sera pas suffisant. Par rapport à l'allocation qu'on va recevoir, y ajouter d'autres fonds et peut être avec une contribution nationale pour aller sur les secteurs de développement durable sur le sigle du FEM", explique le Directeur de cabinet du ministère de l'Environnement et du développement durable, Cheikh Ndiaye Sylla.





Ainsi, durant quatre jours des représentants des gouvernements et des experts techniques de la sous-région de l'Afrique de l'ouest seront sensibilisés sur les orientations et les opportunités de la programmation du FEM-8.





Par ailleurs 5,3 milliards sont destinés pour le nouveau cycle de financement Fem-8. Il est spécifié qu'il y aura 20 millions de dollars supplémentaires pour les pays les moins avancés.





Une classification que déplore le chargé des différents programmes auprès du coordonnateur sous-régional de la FAO, Mehdi Drissi.





Il explique : "c’est une classification malheureuse parce qu'il n'existe pas de pays plus avancés et moins avancés en matière de changement climatique, de dérèglement, de préservation de la biodiversité et de développement durable. Tous les pays agissent, œuvrent de la même façon face à cette problématique mondiale.





Il reconnaît, en outre, que 5 millions de dollars pour la sous-région c'est "peu".