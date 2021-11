Proparco et la Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire de l’UEMOA s’associent en faveur de la promotion de l’accès au logement abordable pour les populations à revenus modestes dans les 8 pays de l’UEMOA

Ce 25 novembre 2021, les deux institutions ont officialisé leur partenariat, à Lomé, par un prêt de 40 millions d’euros de Proparco à la Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire de l’UEMOA (CRRH-UEMOA) pour le refinancement de prêts au logement abordable consentis par les banques de l’UEMOA aux populations à revenus modestes de la zone.





Le partenariat a été scellé par Rémy Rioux, Directeur Général du Groupe Agence Française de Développement (AFD), et Président de Proparco, et Christian AGOSSA Directeur Général de la CRRH-UEMOA, en présence Serge EKUE, Président de la BOAD.





Ce financement est accompagné d’une subvention d’accompagnement technique d’un montant de 500 000 euros, destinée à renforcer les capacités internes de l’institution, et à soutenir ses actions de sensibilisation auprès de sa clientèle.





L’accès au logement abordable par les populations à revenus modestes fait partie des enjeux majeurs de développement en zone UEMOA. En effet, l’offre de logements décents y reste très limitée et peu accessible aux ménages à revenus modestes. En raison notamment de la forte croissance démographique et de l’urbanisation accélérée, le déficit de logement en zone urbaine au sein de la zone UEMOA est estimé à environ 1,7 millions.













La Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire de l’UEMOA(CRRH-UEMOA), créée en 2010 par des banques commerciales de l’UEMOA et la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), compte aujourd’hui 62 actionnaires, banques commerciales et institutions de financement du développement. Elle joue un rôle déterminant dans la promotion de l’accès au logement dans les pays de l’UEMOA en apportant des ressources financières adaptées, particulièrement sur de longues maturités et à des taux compétitifs, aux banques actionnaires qu’elle refinance.





« La question de l’accès à la propriété et aux logements dans des contextes d’urbanisation rapide, comme c’est le cas en Afrique de l’ouest, est centrale. Pour le groupe AFD, il s’agit d’une condition essentielle pour assurer un développement urbain durable et inclusif.





C’est la raison pour laquelle nous sommes particulièrement heureux de signer aujourd’hui, via notre filiale Proparco, et aux côtés de Serge Ekué, président de la BOAD, cette nouvelle ligne de crédit et d’accompagnement technique auprès de la CRRH pour promouvoir le financement de logements abordables en zone UEMOA » a déclaré Rémy Rioux, Directeur Général du Groupe AFD et Président de Proparco» a déclaré Rémy Rioux, Directeur Général du Groupe AFD et Président de Proparco.





Christian AGOSSA, Directeur Général de la CRRH-UEMOA, a déclaré « la CRRH-UEMOA se réjouit de ce partenariat avec Proparco qui vient renforcer nos interventions dans la promotion du financement du logement abordable, et pour laquelle nous avons déjà mobilisé 108 milliards FCFA depuis 2016. Le financement de Proparco, qui sera quasiment décaissé cette année, porte nos efforts, à date, à 135 milliards de FCFA ou 205 millions d’euros en 05 ans. »





Serge EKUE, Président de la BOAD, a indiqué que « la BOAD est heureuse du partenariat Proparco/CRRH-UEMOA qui souligne le rôle unique que joue la CRRH-UEMOA dans le financement de l’accès à la propriété immobilière dans l’Union. Aujourd’hui, je peux me réjouir de la justesse de la vision partagée des institutions de l’Union (BCEAO, CREPMF, BOAD et Commission de l’UEMOA) qui a prévalue à la mise en place de la CRRH-UEMOA en 2010. Par ailleurs, si les premiers financements concessionnels en faveur de la CRRH-UEMOA passaient par la BOAD, la CRRH-UEMOA peut maintenant contracter directement avec les partenaires au financement du développement, signe de sa crédibilité et de son efficacité dans l’exécution de sa mission, et c’est heureux ».





L’Ambassadrice de France au Togo, Mme Jocelyne CABALLERO, « s’est réjouie que la France soit associée à la politique régionale de développement et de structuration d’un marché du logement abordable et responsable au Togo et dans les autres pays de la sous-région. Cette collaboration met en lumière le riche partenariat entre notre pays et les institutions de l’UEMOA, en premier lieu la CRRH-UEMOA et BOAD ».





Le projet permettra ainsi d’améliorer l’accès à la propriété pour plus de 1800 foyers issus de la classe moyenne des pays de l’UEMOA, en leur apportant un financement long terme et à taux compétitif. Le projet soutiendra également la création de plus de 9000 emplois indirects compte-tenu de l’effet d’entrainement des prêts hypothécaires sur plusieurs secteurs économiques (bâtiment, services financiers, etc.).





Il contribuera ainsi aux Objectifs de Développement Durable n°8 (Travail décent et croissance économique), n°10 (Réduction des inégalités) et n°11 (Villes et communautés durables).





À propos de Proparco





Filiale du groupe Agence française de développement (Groupe l’AFD) dédiée au secteur privé, Proparco intervient depuis plus de 40 ans pour promouvoir un développement durable en matière économique, sociale et environnementale. Proparco participe au financement et à l’accompagnement d’entreprises et d’établissements financiers en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou encore au Moyen-Orient. Son action se concentre sur les secteurs clés du développement : les infrastructures avec un focus sur les énergies renouvelables, l’agro-industrie, les institutions financières, la santé, l’éducation… Ses interventions visent à renforcer la contribution des acteurs privés à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), adoptés par la communauté internationale en 2015. Dans ce but, Proparco finance des sociétés dont l’activité participe à la création d’emplois et de revenus décents, à la fourniture de biens et de services essentiels, ainsi qu’à la lutte contre le changement climatique. Pour un monde en commun.





À propos de la CRRH-UEMOA





La CRRH-UEMOA, une initiative régionale en faveur d’un meilleur financement de l’habitat dans les pays de l’UEMOA, a pour objet la mobilisation de ressources longues à taux compétitifs, au bénéfice de sa clientèle de banques actionnaires et de SFD, pour le refinancement des prêts à l’habitat consentis à leurs clients.





Au 31 octobre 2021, la CRRH-UEMOA a, en neuf années d’activités opérationnelles, mobilisé environ 307 milliards de FCFA de ressources longues, sur lesquelles elle a consenti des refinancements d’un montant total de 238,5 milliards FCFA au profit de 39 banques actionnaires couvrant les huit pays l’Union, et cinq (05) SFD, pour la promotion du financement du logement dans l’UEMOA. Outre les ressources qu’elle mobilise sur les marchés financiers par emprunts obligataires, la CRRH-UEMOA mobilise aussi des ressources concessionnelles auprès des partenaires au développement, pour le refinancement par les banques et SFD des prêts à l’habitat en faveur de ménages à revenus modestes et / ou irréguliers.





L’agence de notation internationale Moody’s a noté la CRRH-UEMOA en 2021, pour la première fois, avec les notes de Ba2 d’émetteur à long terme en monnaie locale, et la note d’émetteur à long terme en devises de Ba3. Elles font de la CRRH-UEMOA, l’institution de l’UEMOA la mieux notée par une agence internationale, après la BAD et la BOAD, et l’un des risques les plus sûrs sur le marché financier de l’UEMOA depuis 2015.





L’agence de notation Bloomfield Investment Corporation maintient également en 2021, et pour la quatrième année consécutive, les notes CRRH-UEMOA en monnaie locale de AA+ à long terme avec perspective stable, et A1+ avec perspective stable à court terme.





Ces notes font de la CRRH-UEMOA, depuis 2015, l’un des risques les plus sûrs sur le marché financier de l’UEMOA.