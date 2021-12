Prospection multisectorielle à Dakar: La CNES et le CONECT pour un partenariat gagnant-gagnant entre la Tunisie et le Sénégal

Partenariat entre CNES et le CONECT Tunisie

La Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES) et le CONECT de la Tunisie ont tenu un forum économique pour un partenariat gagnant-gagnant Tunisie Sénégal à Dakar, ce jeudi. Il s'agit, dans le cadre d'échanges de modèles d'entreprises, de permettre aux deux États de partager des expériences et conquérir les potentialités du marché des deux pays voire africain.

Selon le ministre sénégalais de l'Economie, du plan et de la coopération, les relations entre les deux pays se sont accélérées avec l'arrivée du président Sall qui prône le partenariat entre les pays africains mais surtout, au niveau économique, entre les entreprises africaines pour un partenariat Sud-Sud.





Hamadou Hott s'est réjoui de savoir qu'il y a déjà des entreprises Tunisiennes qui collaborent avec le Sénégal notamment en matière d'ingénierie et les nouvelles technologies. " Nous sommes sûrs qu'avec les réformes que le Sénégal a entreprises dans le cadre du partenariat public-privé, la nouvelle stratégie de développement du système privé, on pourra attirer plus d'investisseurs Tunisiens qui vont s'installer chez nous et exploiter le marché sénégalais, le marché sous-régional avec la CEDEAO qui a 400 millions de consommateurs".





Il s'agira, dit-il, pour ces entreprises, de s'installer au Sénégal mais aussi d'exporter dans la sous région.

De la même manière, le ministre souhaite que des entreprises sénégalaises qui sont performantes puissent s'installer en Tunisie pour qu'il y ait plus de partenariat gagnant-gagnant selon Hott.





Dans la même dynamique, le président de la CNES Adama Lam estime que l'Afrique croit en l'Afrique et les Africains croient en leurs pays. La Tunisie est un maillon important du partenariat Sud-Sud, c'est un pays qui démontre que la coopération est fonctionnelle. " Nous avons au niveau de notre organisation la ferme volonté d'être un hub support de tous ces pays pour développer ces relations notamment entre la Tunisie et le Sénégal" a informé M. Lam.





Il ajoute que le Sénégal appartient à la CEDEAO qui est à peu près entre 390 à 400 millions d'habitants. C'est un potentiel économique énorme, un marché important.

" Compte tenu de ce que nous avons constaté en Afrique, les avancées de la technologie dans beaucoup de domaines de l'industrie du commerce, la transformation de l'énergie, du conseil de l'ingénierie globale, qu'elle soit financière ou technique, nous avons beaucoup d'avantages à mutualiser les pays".