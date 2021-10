Rapport de validation Norme ITIE : Retour sur le processus de notation du Sénégal

Rapport Itie 2021

Le Comité de Validation recommande au Conseil d'Administration d'attribuer au Sénégal un score global très élevé, notamment 93/100 dans la mise en œuvre de la Norme ITIE 2019.





Le score global est une moyenne des scores de trois composantes afférentes à l’engagement des parties prenantes, à la transparence et aux résultats et à l’impact. Il en est de même pour l’engagement des parties prenantes. Le Sénégal a obtenu un score élevé de 90 points sur l’engagement des parties prenantes: le gouvernement, la société civile et les entreprises extractives participent activement à la mise en œuvre de l’ITIE. S’agissant de la Transparence, le Comité de validation a retenu un score élevé de 91 points: L’ITIE Sénégal a assuré la divulgation systématique des nouvelles informations au public, mais également en améliorant l’accessibilité des informations, y compris les données sur la propriété effective.





Sur les résultats et impacts, les données ITIE ont été utilisées pour orienter le débat public. ITIE Sénégal a impliqué les plus hauts niveaux politiques, le Président de la République selon le rapport d’évaluation finale des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Norme ITIE. Il a été présenté face à la presse par le Président de la commission dé validation, Amadou Samb.





En avril et juin 2021, malgré la situation sanitaire internationale (impacts sur les activités des bureaux nationaux), le Secrétariat international de l’ITIE a fixé la date de démarrage de la seconde Validation du Sénégal, sous le nouveau modèle de validation. Une série de consultations a été initiée par le CN-ITIE pour des séances de mise à niveau des acteurs sur la nouvelle grille de notation. En juillet 2021, a démarré la Validation du Sénégal par le Secrétariat international, avec une consultation des parties prenantes élargies, notamment aux journalistes. Le projet de rapport a été finalisé en vue de son examen par le Groupe multipartite au mois d'août. Et enfin, le rapport de Validation a été finalisé par le Comité de Validation pour examen par le Conseil d’administration de l’ITIE qui s’est réuni les 20 et 21 octobre 2021.





En Octobre 2013, le Sénégal a été accepté en tant que pays candidat à l’ITIE, lors de la réunion du Conseil d’administration qui s’est tenue à Abidjan. Il faut noter que les pays candidats à l’ITIE sont tenus de commencer leur première Validation dans les deux ans et demi qui suivent l’obtention de leur statut de pays candidat à l’ITIE selon le Rapport d’évaluation finale de la Norme ITIE.





En juillet 2017, le Secrétariat international a entrepris une évaluation initiale. Les conclusions ont été examinées par un validateur Indépendant, qui a soumis un projet de rapport de validation au Groupe multipartite pour commentaire. Selon toujours le rapport, lors de la finalisation du rapport de Validation, le Validateur Indépendant a tenu compte des remarques du Groupe multipartite et y a répondu.