Réalisation de grands projets d’infrastructures: Le 7e forum sur la finance islamique prévu à Dakar en juin prochain

7e forum de la Finance Islamique

Pour accompagner les initiatives infrastructurelles du Sénégal, de la Côte D’ivoire et des pays de l’Afrique de l’ouest, la Banque islamique de développement (BID) a récemment approuvé « un financement de 1,6 milliard de dollars pour 24 nouveaux projets dans 19 pays membres dont plusieurs pays africains », rapporte un communiqué parvenu à Seneweb.





De ce fait, le Sénégal a bénéficié d’un prêt de « 270 millions $ pour la réalisation de l’autoroute Dakar Saint-Louis (tronçon Meckhé–Saint-Louis) et un appui consistant dans la deuxième phase du TER ».





Ainsi, pour magnifier le financement participatif islamique au sein des pays africains, le 7e forum international sur la finance islamique de l’Afrique de l’Ouest, prévu les 20 et 21 juin 2022 au Centre international de Conférence Abdou Diouf (Cicad) de Diamniadio, mettra le focus cette année sur le financement des grands projets d’infrastructures par la Finance Islamique. Selon la même source, cette rencontre, organisée par l’Institut africain de finance islamique (Alif), en partenariat avec le Gouvernement du Sénégal et la Bid, "offre une plateforme de rencontre B2B entre investisseurs de fonds conformes à la charia, décideurs et promoteurs des grands projets d’infrastructures du Sénégal, de la Côte d’Ivoire et des pays de la Cedeao avec comme invité d’honneur de cette année, le Président de la Gambie M. Adama Barrow".