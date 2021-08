Recensement de la population : Les femmes toujours en tête

Les femmes majoritaires

En 2020, la population du Sénégal est de 16 705 608 en 2020. Le rapport de l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie de 2020 montre une hausse de 3% de la population sénégalaise par rapport à l’année 2019.





Cette augmentation ressort des projections démographiques réalisées par l’ANSD suite aux dernier Recensement général de la Population et de l’Habitat, de l’Agriculture et de l’Elevage. La part des femmes est légèrement plus élevée que celle des hommes. Ces derniers sont au nombre de 8 314 250 soit 49,8% de la population au moment où les femmes sont au nombre de 8 391 358 soit 50,2%.