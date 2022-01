Recettes Douanières : 1176 milliards de francs cfa collectés en 2021

«Les liquidations douanières affichées par le système ‘’GAINDE’’ se sont chiffrées, en 2021, à 1176 milliards de francs CFA contre 1020 milliards, en 2020, une performance remarquable’’, a déclaré, à la cérémonie protocolaire de la Journée internationale des Douanes, le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo. L’édition 2022 de cette journée est axée sur le thème : «Accélérer la transformation numérique de la Douane en développant une culture de la donnée et un écosystème performant».



Abdoulaye Daouda Diallo a évoqué une réalisée par les services douaniers sénégalais à travers une ’’mobilisation exceptionnelle des recettes’’ favorisée en grande partie grâce à la mise en œuvre de la stratégie Sénégal numérique (SN-2025) et le lancement de la Stratégie de mobilisation des Recettes à moyen terme (SRMT).



S’agissant de la lutte contre la fraude, selon le quotidien national Le Soleil qui donne l’information dans sa livraison de ce jeudi, le ministre des Finances et du Budget dit louer l’engagement des agents qui ne cessent de s’illustrer par diverses saisies relatives aux trafics liés à la criminalité transfrontalière organisée au niveau des routes terrestres, aériennes et fluviomaritimes.



«Performance remarquable et excellents résultats»



L’importante saisie de munitions d’armes de guerre opérée, il y a quelques jours, dans l’enceinte portuaire, grâce au professionnalisme des agents des Douanes, qui ont su mené cette action au moyen d’une exploitation judicieuse des données, traduit à souhait la farouche abnégation de lutter contre la fraude sous toutes ses formes», a-t-il fait valoir.



Le ministre des Finances et du Budget a dans le même temps salué ces «excellents résultats» qui confortent l’espoir d’un Sénégal émergent, par la disponibilité des ressources internes destinées au financement des projets et programmes mais également par la sécurisation plus affirmée de notre espace géographique en proie à de multiformes tentatives malveillantes.



Il a assuré demeurer «convaincu» que la mise en œuvre du Programme de modernisation de l’administration des Douanes (PROMAD) constituera un catalyseur à l’accélération de la dynamique de transformation numérique enclenchée par la Douane. Selon lui, «le numérique occupe une place de premier choix dans le PROMAD qui va constituer, dans la décennie à venir, le substrat de toute la stratégie de modernisation des Douanes sénégalaises».