Recherche : Un Fonds national et un conseil en perspective

Le président Macky Sall semble disposer à donner un coup de main décisif à la recherche universitaire au Sénégal. En conseil des ministres, ce mercredi, il a rappelé l’importance qu’il accorde à ce secteur.



A ce titre, il a demandé à Cheikh Oumar Hann, « de finaliser, avant le 30 juin 2022, la stratégie nationale de développement de la Recherche et de l’Innovation, intégrant la préfiguration d’un Fonds national de la Recherche et la mise en place d’un Conseil national de la Recherche et de l’Innovation ».