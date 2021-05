Relance de l'Économie : Le Japon suspend le service de la dette du Sénégal

Suspension de la dette du Sénégal par le Japon

Le Sénégal a procédé, hier, à la signature d’accord de mise en œuvre de l’initiative de suspension du service de la dette avec le Japon. Il s’agit d’un moratoire du paiement de la dette de l’ordre de 94 millions de F CFA accordé par le Japon au Sénégal par le biais du Club de Paris.





Le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, qui présidait cette cérémonie, soutient que cette faveur va permettre au Gouvernement de procéder à la relance de l'Économie mais également de lutter contre la pandémie de la Covid-19. En effet, ce service de la dette devrait être remboursé depuis mai dernier mais le Japon a décidé de l’allégement au profit du Sénégal.