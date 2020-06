Relance de l’économie nationale : Amadou Hott présente le programme aux départements ministériels

Dans le cadre de la présentation du projet de Programme de relance de l'économie nationale (Pren), Amadou Hott, Ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, a tenu des séances de travail, les jeudi 11 et vendredi 12 juin 2020, avec les départements ministériels, après avoir rencontré, les mardi 9 et mercredi 10 juin, les responsables du secteur privé.Selon un communiqué qui rapporte l’information, il s'agit des ministères en charge du Tourisme et des Transports aériens, de l'Agriculture et de l’Équipement rural, du Commerce et des Petites et moyennes entreprises, de l'Urbanisme et de l’Hygiène publique, du Développement industriel et des Petites et moyennes industries, et enfin de l’Économie numérique et des Télécommunications.Faisant suite à des directives du président de la République Macky Sall, le ministre de l’Économie a présenté à ses collègues en charge desdits départements les pistes de réflexion relatives audit programment qui est en cours d'élaboration par ses services.Le texte signale que le Programme de relance de l'économie nationale est une continuité du Programme de résilience économique et sociale (Pres) et vise «une relance immédiate» de l'économie nationale couvrant la période 2020-2021, en s'articulant sur deux piliers essentiels ; à savoir : le soutien à l'investissement et le soutien à la consommation. Ce, en ciblant des secteurs comme le tourisme, la pêche, l'industrie pharmaceutique, le numérique, l'agro-industrie, l'agriculture, les BTP.Les ministres sectoriels et leurs collaborateurs, reçus sur site ou en visioconférence, se sont félicités de la démarche du ministre Amadou Hott. Ils ont tenu à partager leurs stratégies, leurs priorités en termes de besoins d’investissements et de réformes, ajoute le communiqué. Il s’agit, entre autres, du développement du tourisme intérieur, de l’accélération du développement des agropoles, du commerce électronique, du projet de parc industriel Pharmapolis, et du projet des 100 000 logements sociaux.