Relance de l’économie nationale : Amadou Hott visite les Zones économiques spéciales (ZES) du pays

Le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération poursuit sa visite dans le cadre du Programme de relance de l’économie nationale (PREN). Après la région de Saint-Louis, Amadou Hott s’est rendu, ce mardi 14 juillet, dans les Zones économiques spéciales (ZES) du pays. Il s’agit précisément de la Zone économique spéciale de Sandiara (ZESS) dont les activités ont démarré en 2015, la Zone économique spéciale de Diass (ZESID) qui est fonctionnelle depuis 2016 et qui couvre une superficie de 718 ha, et le Parc industriel intégré de Diamniadio (P2ID) lancé en 2017 sur 53 ha, dont 13 sont déjà réalisés au titre de la phase 1 et 40 ha en projet pour la phase 2.







«Les ZES ont un important rôle à jouer» dans la relance de l’économie





Ainsi, après avoir visité tour à tour ces localités économiques du Sénégal, le ministre, accompagné du Gouverneur de Thiès, du Préfet du département de Mbour, du ministère en charge du Développement industriel, de ses collaborateurs et des membres du Comité paritaire public-privé des ZES constituées des différentes structures impliquées, a pu se faire une idée du fonctionnement de ces différentes ZES.





Sur place, il a souligné que les ZES ont un «important rôle à jouer» dans le cadre du Programme de relance de l’économie nationale en cours d’élaboration. Avant d’encourager le secteur privé national et international à y investir. «J’ai été impressionné par les réalisations des différentes structures visitées. Nous allons communiquer davantage sur les ZES afin d’attirer plus d’investisseurs», a-t-il noté.





Pour rappel, les Zones économiques spéciales (ZES) ont été créées par la Loi n° 2017-06 du 06 janvier 2017. Dans l’exposé des motifs de ladite loi, il est précisé que « la création et la mise en place effective des zones économiques spéciales (ZES) constituent une priorité dans le cadre de la mise en œuvre des orientations stratégiques du Plan Sénégal Emergent (PSE). Le Gouvernement s’est en effet engagé dans la réalisation d’un hub logistique et industriel régional, lui permettant d’amorcer un processus d’industrialisation afin d’accroître le potentiel des exportations, de rééquilibrer la balance commerciale de façon durable et de créer massivement des emplois ».





La loi sus-évoquée prévoit un dispositif de gouvernance des ZES qui est composé des structures, à savoir : le Ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération ; le Comité paritaire public-privé (CPPP), organe de contrôle, de régulation, de médiation et de conciliation entre tous les acteurs évoluant dans les ZES, placé sous la tutelle du MEPC ; l’Administrateur, APIX-SA, et les promoteurs/développeurs et les entreprises, installées dans les ZES.





Le CPPP, un instrument innovant de pilotage stratégique





Le CPPP est un instrument innovant de pilotage stratégique du processus de déploiement des Zones économiques spéciales (ZES) au Sénégal. Il est non seulement un dispositif d’aide à la prévention des conflits qui rassure les investisseurs, mais au-delà, il constitue un cadre pertinent de concertation et de dialogue public-privé s'inscrivant de manière harmonieuse dans les orientations stratégiques du PSE.





Le CPPP a pour missions, notamment, d’émettre des avis, propositions ou recommandations dans le cadre de la définition des politiques publiques liées au développement des ZES, sur les projets de création de ZES, la vocation des ZES dont la création est proposée, en fonction des localités d’implantation ; les critères d’agrément et d’éligibilité des entreprises de chaque zone, etc.





A rappeler également que la Zone économique spéciale de Sandiara (ZESS) s’étend sur 100 ha et est développée par la Commune de Sandiara. Six (06) entreprises y sont installées pour un millier d’emplois directs créés. A terme, 20.000 emplois devraient être générés sur des investissements attendus de l’ordre de 100 milliards de FCfa pour le privé, et de 30 milliards pour les aménagements primaires et les infrastructures.





La ZESID de Diass, quant à elle, est adossée au nouvel Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD) et actuellement développée par Teyliom Logistics, pour une première phase, sur une superficie de 90 ha comprenant le cargo village de l’AIBD et la Zone industrielle. Et les projections concernant le nombre d’emplois sont de l’ordre de 80.000 directs et 150.000 indirects.