Relance de l’économie nationale : Amadou Hott partage les contours du PAP 2A avec la presse

Après le Conseil présidentiel, le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération a fait face à la presse, ce jeudi 1er octobre, à Dakar. Ce, pour partager et échanger avec elle sur le PAP 2A pour la relance de l’économie nationale.













Objectif, «remettre» le pays sur la trajectoire de croissance forte d’avant Covid-19





Au cours de face-à-face avec les journalistes qui a duré plusieurs tours d’horloge, le ministre Amadou Hott, accompagné de son équipe notamment, de Directeurs généraux impliqués dans le processus de cette relance de l’économie, a signalé, dans son propos introductif que la taille du PAP 2A s’établit à 14 712 milliards de francs Cfa avec une part importante des projets Ppp (Partenariat public-privé : Ndlr) et privés, représentant 39%. Avant de renseigner que l’objectif est de «remettre le pays sur la trajectoire de croissance forte d’avant Covid-19, afin de maintenir le cap sur l’émergence en 2035». Pour lui, il était «important d’amorcer une relance durable de l’économie nationale par un ajustement du PAP 2 vu le niveau d’exécution satisfaisant du Plan de résilience économique et sociale (Pres) et face aux incertitudes» sur la durée de la crise sanitaire.





Le processus engagé avec «une démarche inclusive»





Aussi, le ministre de l’Économie a fait savoir que le processus d’élaboration de ce PAP 2A a été engagé avec «une démarche inclusive» qui a impliqué tous les ministères, les partenaires au développement, le secteur privé, la société civile, les syndicats, les associations de consommateurs et les universitaires, entre autres. Il ajoute qu’il a été également ponctué de visites de terrain et a nécessité une réunion gouvernementale sous la présidence du Chef de l’État, pour valider ses grandes orientations pour la relance.





«La relance de l’économie doit se faire ensemble»





Pour finir, Amadou Hott estime que la relance de l’économie doit se faire ensemble. «En conclusion, il faut retenir que la relance de l’économie, nous devons la faire ensemble, en nous investissant tous dans ‘’le produire local’’ et ‘’le consommer local’’, mais également dans des partenariats forts avec les investisseurs internationaux intégrant toujours la dimension ‘’contenu local’’ pour faire du développement endogène de notre pays une réalité», a-t-il souligné.





Pour rappel, le Plan de résilience économique et sociale (Pres) a été financé par le fonds «Force Covid-19» doté de 1 000 milliards de francs Cfa provenant de l’État, des partenaires au développement, du secteur privé national et international, des citoyens et des donateurs d’horizons divers.