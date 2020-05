Relance de l’économie post Covid-19 : Macky annonce le soutien du génie créateur sénégalais

Le Chef de l’État, Macky Sall, dans son message à la nation de ce lundi 11 mai, a salué et magnifié le génie créateur sénégalais face à la pandémie de coronavirus. Avant d’annoncer sa «ferme intention de soutenir toutes ces énergies positives et toutes ces intelligences créatives» dans le cadre du plan de relance de l’économie nationale, post Covid-19.«Alors que nous faisons face à une crise sans précédent, je suis heureux de constater que loin de céder à la résignation, nous puisons chaque jour dans le génie créateur de notre peuple les ressources nécessaires à notre résilience commune», s’est-il réjoui.Et d’ajouter : «Je pense à toutes ces initiatives locales qui fleurissent face au Covid-19. Je pense aux tailleurs qui confectionnent des masques, aux étudiants, enseignants et chercheurs qui fabriquent des gels hydro alcooliques, qui inventent des robots, des respirateurs artificiels et des machines à laver les mains. Je pense aux concepteurs de plateformes de commerce électronique et aux livreurs qui offrent leurs services pour nous éviter des déplacements propices aux risques de contamination».Et le Président Sall de soutenir : «Toutes ces compétences et ces savoir-faire locaux nous parlent, pour nous dire que rien ne peut épuiser la force mentale d’un peuple résolu à affronter les épreuves et maîtriser son destin».Ainsi, le Chef de l’État, a annoncé dans le plan de relance de l’économie nationale, post Covid-19, sa «ferme intention de soutenir toutes ces énergies positives et toutes ces intelligences créatives».Lesquelles, pour lui, portent «les promesses généreuses d’un futur plus moderne et plus prospère».