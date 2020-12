Relance du transport ferroviaire : Les travailleurs de l’ex-Ptb approuvent les nouvelles mesures du Gts-Sa

Relance du Petit Train de Banlieue

La société Grands trains du Sénégal (Gts-Sa), nouvelle dénomination de l’ex-Petit train de banlieue, s'inscrit dans une dynamique de relance du transport ferroviaire. C’est ainsi que des décisions ont été prises par la direction de Gts-Sa, lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 18 mars 2020, pour redonner à ce secteur son lustre d’antan.





Cette décision de redynamiser le transport ferroviaire est bien accueillie par les travailleurs de l’ex-PTB. Ils l'ont fait savoir dans un communiqué dont copie est parvenue à notre rédaction. ‘’Les travailleurs de l’ex-Petit train de banlieue se réjouissent des décisions prises par l’Assemblée générale extraordinaire du 18 mars 2020’’, lit-on dans le document.





Ces derniers encouragent la nouvelle politique de transport ferroviaire national projetée et qui prône la reprise du trafic ferroviaire de marchandises et de fret sur l’axe Dakar - Tambacounda. Et en ce qui concerne le transport de voyageurs, les localités ciblées, compte-tenu de l’état de la voie ferrée, sont : Thiès - Méckhé, Thiès - Touba, Thiès - Guinguineo, Thiès - Dakar.