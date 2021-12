[Vidéo] Relance économie touristique : l'aéroport international de Cap Skirring fait peau neuve et accueille son premier vol en provenance de Paris

Attendu à 12h45mn, le vol charter TransAvia, en provenance de Paris (vol direct), a foulé, sous un water salute, la nouvelle piste de 2 kilomètres de l’aéroport international de Cap Skirring à 13h00mn avec à son bord 150 touristes. Un évènement majeur qui marque l’inauguration de l’aéroport international de Cap Skirring mais également célèbre en grande pompe l’ouverture de la saison touristique dans la belle station balnéaire du Sud du Sénégal.



Durement affecté ces deux dernières années, par la vétusté de son aéroport et par la crise de la Covid-19, Cap Skirring voit désormais la lumière après une longue période de grisaille qui a mis à plat l’économie touristique, principale source de revenu de cette ville et ses environs. Ainsi, dans la foulée de la relance du secteur touristique en Casamance et particulièrement à Cap Skirring, l’Etat a mis la main à la poche pour entièrement réfectionner l’aéroport, condition sine qua none pour une bonne reprise des activités.



Confiés à Aibd Sa sous la houlette de Doudou Ka, les travaux ont consisté à la rénovation de la piste de 2 kilomètres (revêtement et signalisations), à la réhabilitation de l’aérogare, de la tour de contrôle, de la caserne des sapeurs-pompiers et des autres services. Un bijou inauguré par le ministre du Tourisme, Alioune Sarr qui a salué la rapidité (75 jours) avec laquelle l’infrastructure a été réalisée.



Pour les responsables du Club Med, principal réceptif hôtelier qui vient d’accueillir ses 150 premiers touristes, cet heureux évènement marque le début des bonnes affaires puisque 5000 touristes sont attendus d’ici la fin de la saison touristique ouverte hier par le ministre. Du côté des artisans et des commerçants, la nouvelle infrastructure aéroportuaire et l’arrivée des touristes fait renaître l’espoir.