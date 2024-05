Restauration écosystème marin : 100 000 récifs artificiels multi-espèces déployés le long des côtes de Kayar

Pour revitaliser de manière efficace les écosystèmes marins endommagés situés près des côtes, un projet pilote innovateur comprenant initialement le déploiement de 100 000 unités de récifs artificiels le long des côtes de Kayar a été lancé dans le village traditionnel des pêcheurs.





Le maire de Kayar, Alioune Ndoye, ainsi que Thiéry Basque et Gaétan Thomas, respectivement président-directeur général et vice-président de Bluehome, ont rappelé qu’indépendamment des résultats, ce projet, suivi par une extension significative de 1 750 000 unités réparties entre quatre pays ouest-africains, est stratégiquement conçu pour accélérer la restauration des écosystèmes marins. La vision à long terme des projets Bluehome se focalise sur la transformation de la conservation marine, l’exploitation des données et une infrastructure connectée par l’entremise des récifs artificiels.





L'importance et la stratégie de cette initiative, selon le maire, sont de générer des habitats marins riches et variés, facilement accessibles aux pêcheurs artisanaux. Cela aura pour effet de diminuer la pression exercée sur les écosystèmes naturels tout en favorisant une pratique de la pêche durable plus près des côtes ».





Le coût du projet est estimé à 3 millions d'euros pour 100 000 récifs à Kayar. Un tiers du coût (environ 1 million d’euros) sera dépensé dans l’économie locale à partir des déchargements du quai de Dakar et en employant des pêcheurs locaux pour déployer les récifs artificiels avec des barges. Pour le projet pilote, il est suggéré de mettre en place 100 000 récifs artificiels multi-espèces.





La configuration recommandée prévoit l'installation d'un récif tous les 5 m2, conformément aux directives émises par Pêches et Océans Canada. Les sites proposés seront divisés comme suit : « Cinq sites de 10 000 unités seront déployés le long des côtes au nord de la fosse de Kayar » ; « cinq sites de 10 000 unités seront déployés le long des côtes au sud de la fosse de Kayar. »