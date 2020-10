Restauration plages de Saly : ''Le tourisme, va devenir le levier essentiel pour notre économie'' (ministre)

Le littoral de Saly était hypothéqué par l'érosion qui, jour après jour, centimètre par centimètre, grignotait les côtes. La plage était engloutie par la mer.





A Saly, le long de la côte, il y a encore quelques années, ''Nous avions tous noté, que l'érosion côtière avait fortement dégradé la plage. Beaucoup d'hôtels avaient cessé leurs activités. Là où nous sommes actuellement, il y a un an de cela, c'était sous l'eau. Cette dégradation de la plage de Saly avait donc des conséquences désastreuses puisqu'elle impactait négativement sur l'activité hôtelière et touristique mais également sur la pêche et tout l'environnement autour du tourisme et de l'hôtellerie''. Ce constat de Alioune Sarr, ministre du Tourisme et des transports aériens (Mtta), qui visitait les travaux de Saly, est désormais rangé aux oubliettes.





En effet, avec l'effort de l'ensemble des parties prenantes, le tourisme va devenir ''le levier essentiel pour notre économie'', se réjouit Alioune Sarr.





Ceci grâce au projet de protection, de restauration et d'entretien des plages de Saly, dont l'Apix assure la maîtrise d'ouvrage déléguée.





26 milliards Fcfa ont été investis pour récupérer mais, surtout, protéger la plage de Saly. D'ailleurs environ 7 kilomètres de plage de long sur 50 m de large ont pu être récupérés.





''La récupération et la protection des plages de Saly aura un impact important d’abord sur les touristes. Cela veut dire que le consommateur, le touriste local mais également étranger va être aujourd'hui, attiré par la plage. Mais également, pour les investisseurs dont l'une des grandes demandes exprimées lors du salon Top Reza à Paris, l'année dernière, était la récupération des plages. Aujourd'hui, nous avons des investisseurs dans le secteur touristique, hôtelier notamment, qui vont revenir pour réinvestir dans la zone''.





En outre, durant la phase de réalisation, ''l'ensemble des acteurs ont été indemnisés, les impenses payées. Aussi bien les acteurs touristiques hôteliers que les populations qui étaient impactées'', a assuré le ministre.





Alioune Sarr a félicité les parties prenantes pour "l'excellent travail qui a permis de récupérer la plage" dont les travaux seront livrés en décembre.